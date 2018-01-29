Израиль и Польша начнут переговоры по проблемному законопроекту

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился со своим польским коллегой Матеушем Моравецким о начале переговоров по поводу возмутившего израильтян законопроекта о введении уголовной ответственности за попытки обвинить поляков в пособничестве нацистам в годы Втором мировой войны.

Власти еврейского государства требуют скорректировать инициативу, обвиняя ее авторов в стремлении исказить историческую правду о Холокосте.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил сегодня вечером по телефону с главой польского правительства Матеушем Моравецким. Они договорились, что переговорные группы двух стран немедленно начнут диалог, чтобы попытаться достичь взаимопонимания по поводу законопроекта", — сообщила канцелярия Нетаньяху.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет лишения свободы за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание, согласно документу, вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Законопроект был в пятницу принят Сеймом, нижней палатой польского парламента, и должен пройти еще две стадии утверждения.