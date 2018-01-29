Три каталонских политика откажутся от депутатских мандатов

МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Три каталонских политика, находящиеся в Брюсселе, откажутся от своих депутатских мандатов, чтобы обеспечить утверждение Карлеса Пучдемона на посту председателя женералитета парламентом автономного сообщества, сообщил один из них, бывший советник по культуре в правительстве Пучдемона Луис Пуч.

Несмотря на то, что первое место на выборах 21 декабря заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. При этом три депутата в настоящее время находятся в тюрьме. Еще пятеро, в том числе Пучдемон — за пределами Испании. В отношении них действует национальный ордер на арест.

Ранее об отказе от депутатского кресла заявил бывший советник внутренних дел правительства Каталонии Жоаким Форн, который находится в заключении.

В субботу КС постановил, что Карлес Пучдемон должен лично явиться на заседание, чтобы пройти процедуру утверждения на должность главы женералитета, получив предварительное разрешение судьи, а также что "члены парламента, в отношении которых действует судебный ордер на арест, не могут передать свои голоса другим парламентариям".

В воскресенье Луис Пуч (представитель возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию") заявил, что он и еще два депутата, находящиеся в Брюсселе, — бывший советник образования Клара Понсанти ("Вместе за Каталонию") и бывший советник сельского хозяйства Меричель Серрет ("Левые республиканцы Каталонии") – отказываются от своих мандатов в пользу других представителей их партий.

В своем сообщении в Twitter Пуч назвал это решение "действием в поддержку достоинства страны" и выразил убеждение, что "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" "смогут этим распорядиться".

"Советники Клара Понсанти, а также советник Пуч отказываются от мандатов, чтобы обеспечить большинство сторонникам независимости в парламенте Каталонии и обеспечить утверждение председателя правительства Карлеса Пучдемона", — говорится в сообщении коалиции "Вместе за Каталонию".

Еще один политик, находящийся в Бельгии и избранный в каталонский парламент 21 декабря, бывший советник здравоохранения Антони Комин ("Левые республиканцы Каталонии") пока не заявил об отказе от мандата.

В воскресенье депутат парламента автономного сообщества от "Вместе за Каталонию" Жозеп Руль заявил, что голосование во вторник состоится, и что Пучдемон запросит у судьи разрешение присутствовать на заседании.

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться 30 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться к парламентариям с просьбой утвердить его кандидатуру.