Невозможно лишить: Волкер о праве вето России в ООН

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс, заявил телеканалу "112 Украина" специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

Волкер подчеркнул, что важно "коммуницировать с Россией напрямую", так как это необходимо для благополучного завершения вооруженного конфликта в Донбассе. "Поэтому диалог очень важен", — отметил спецпредставитель Госдепа.

Встреча Суркова и Волкера

В пятницу состоялась встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя перспективы этих переговоров, заявил, что не ожидает от них каких-то результатов.

"Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна — это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс", — сказал Песков.

Удастся ли реализовать план по миротворцам

Идею о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе высказал российский президент Владимир Путин. По его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, и миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. В Киеве уверены, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Близкий к переговорному процессу руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее назвал несколько возможных вариантов развития переговоров по Донбассу в 2018 году. "На следующий год, мы считаем, что просматриваются четыре сценария развития переговоров в рамках российско-американского трека по Донбассу", — сказал политолог.

Первыми двумя вариантами он назвал провал переговоров и переговоры, зашедшие в тупик. Другими сценариями эксперт видит согласование российского варианта резолюции по введению охранной миссии (в Донбассе – прим. ред.), что возможно при определенной гибкости американской стороны, и принятие иного варианта резолюции.