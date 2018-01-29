Невозможно лишить: Волкер о праве вето России в ООН

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс, заявил телеканалу "112 Украина" специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.
Волкер подчеркнул, что важно "коммуницировать с Россией напрямую", так как это необходимо для благополучного завершения вооруженного конфликта в Донбассе. "Поэтому диалог очень важен", — отметил спецпредставитель Госдепа.
Встреча Суркова и Волкера
"Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна — это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс", — сказал Песков.
Удастся ли реализовать план по миротворцам
Близкий к переговорному процессу руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее назвал несколько возможных вариантов развития переговоров по Донбассу в 2018 году. "На следующий год, мы считаем, что просматриваются четыре сценария развития переговоров в рамках российско-американского трека по Донбассу", — сказал политолог.
Первыми двумя вариантами он назвал провал переговоров и переговоры, зашедшие в тупик. Другими сценариями эксперт видит согласование российского варианта резолюции по введению охранной миссии (в Донбассе – прим. ред.), что возможно при определенной гибкости американской стороны, и принятие иного варианта резолюции.