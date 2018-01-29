Трамп уверен, что очень популярен в Британии

ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп считает, что очень популярен в Великобритании, и заявляет, что очень поддерживает эту страну и ее премьера Терезу Мэй.

"Я считаю, что я очень популярен в вашей стране. Я считаю, что британцам нравится мое отношение к вопросам безопасности, многое из того, что я говорю", — сказал он в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

"У нас отличные отношения с вашим премьер-министром, мы с ней только что виделись (на экономическом форуме в Давосе – ред.) Я поддерживаю многое, что она делает и что говорит. Я очень поддерживаю Великобританию", — отметил он.