НПО из Франции сообщила о спасении более 130 мигрантов в Средиземном море

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Более 130 мигрантов, в том числе женщины и дети, были спасены в Средиземном море с тонущего судна, сообщили во французской неправительственной организации SOS Mediterranee.

Как сообщается в Twitter организации, тонущее судно было обнаружено в воскресенье вечером в 50 морских милях от побережья Ливии. В общей сложности 131 человек был спасен, в том числе 22 женщины и 7 детей.

"Их лодка терпела крушение, помощь пришла в последнюю минуту", — приводятся в Twitter организации слова капитана пришедшего на помощь судна.

Днем ранее патрульному судну SOS Mediterranee удалось спасти 100 мигрантов, две женщины погибли.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции, в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119 тысяч 310 человек. Вместе с тем, статистические данные показывают, что за год поток мигрантов сократился. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи 504 человека. При этом погибших насчитывалось 5143 человека.