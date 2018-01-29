Президент Египта станет председателем Африканского союза в 2019 году

КАИР, 29 янв — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси избран председателем Африканского союза в 2019 году, сообщила канцелярия египетского лидера.

В воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе стартовал двухдневный саммит Африканского союза.

"Президент Гвинеи поздравил президента (ас-Сиси) по случаю избрания Египта в качестве председателя Африканского союза в 2019 году", — сообщается в релизе официального спикера канцелярия.

Председателем Африканского союза в 2018 году стал президент Руанды Поль Кагаме.

Египет в 2013 году вслед за свержением президента-исламиста Мухаммеда Мурси лишался членства в Африканском союзе. Свое место в наиболее влиятельной на Черном континенте региональной организации Египет восстановил спустя год, после прихода к власти президента ас-Сиси.

Главной темой нынешнего саммита в Аддис-Абебе стала борьба с коррупцией и терроризмом на африканском континенте, а также дальнейшее реформирование структуры панафриканской организации.

Африканский союз был создан в мае 1963 года. Тогда он назывался Организация африканского единства. Название этой региональной межправительственной организации, созданной по модели Евросоюза, изменилось в 2001 году. В Афросоюз входят 55 государств.