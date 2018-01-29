Президент Сербии отреагировал на хорватскую ноту протеста

БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Протестная нота Хорватии в связи с открытием Сербией выставки в ООН о крупнейшем хорватском концлагере Второй мировой войны Ясеновац равнозначна протестной ноте из Германии евреям в годовщину Холокоста, заявил в воскресенье вечером сербский президент Александр Вучич.

Ранее министерство иностранных и европейских дел Хорватии направило ноту протеста официальному Белграду из-за речи первого вице-премьера Сербии, главы МИД Ивицы Дачича на открытии выставки в штаб-квартире ООН в ночь на минувшую пятницу.

Дачич на открытии экспозиции, посвященной Ясеновацу — крупнейшему во время Второй мировой войны на территории современной Хорватии усташскому (хорватско-нацистскому) концлагерю, призвал хорватского премьера Андрея Пленковича "прийти и поклониться памяти жертв". Он также предостерег соседей от попыток переписывания истории Второй мировой войны. Между Загребом и Белградом началась полемика.

"Заявления министра Дачича в ООН показали, что Сербия продолжает злоупотреблять и манипулировать жертвами Ясеноваца ради сиюминутных политических целей. МИД обращает внимание, что подобные несправедливые и оскорбительные высказывания в адрес Хорватии и ее официальных лиц ставят под сомнение искренность декларируемого Сербией стремления к примирению и строительству добрососедских отношений", — говорится в ноте хорватского внешнеполитического ведомства.

Президент Сербии в ответ отметил, что "исторические факты о Ясеноваце совершенно ясны". Вучич выразил удивление самой возможностью появления хорватской ноты протеста.

"Это как если бы кто-то писал протестную ноту евреям за то, что они отмечают годовщину Холокоста, и отправлял эту ноту из Германии", — цитирует агентство Танюг реакцию сербского лидера.

Он подчеркнул, что сербы "не забудут страдания своего народа, геноцид и жестокие преступления" на территории, которую занимало фашистское Независимое государство Хорватия (НГХ) во Вторую мировую войну.

Экспозиция "Ясеновац — право на незабвение" включает в себя множество фотографий, предметов из лагеря, мультимедийных материалов и оборудования. Директором выставки выступил историк Гидеон Грайф, международный эксперт по холокосту. Среди гостей мероприятия были и бывшие узники фашистских лагерей НГХ, занимавшего во Вторую мировую войну территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и северной Сербии.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими нацистами-усташами в августе 1941 года для сербов, евреев, цыган и инакомыслящих. Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами — убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо.

Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.