В Польше считают неуместным вмешательство посла Израиля в непринятый закон

ВАРШАВА, 28 янв — РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (ИПН) считает неуместным вмешательство посла Израиля в еще не принятый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки обвинить поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении еврейского населения страны, за употребление термина "польские лагеря смерти".
"Во время празднования 73-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Аушвиц посол Израиля Анна Азари призвала изменить в принятые сеймом поправки, которые вводят, в частности, наказание за формулировку "польские лагеря смерти", — говорится в заявлении польского ИПН, распространенном в воскресенье.
"Институт национальной памяти считает неуместным вмешательство посольства другого государства в поправки к закону, которые еще не были приняты. Тем более странно, что слова дипломата были сказаны в Польше, которая первой стала жертвой немецкого оккупанта", — отмечается в документе.
В ИПН отмечают, что в течение нескольких десятков последних лет "Польша была неоднократно очернена и показана в качестве сообщника Гитлера, поэтому защита доброго имени нашего народа перед утверждениями, которые не имеют ничего общего с истиной исторической, кажется делом очевидным и необходимым". "Раньше эта защита была неэффективной, а позиция польских властей не всегда воспринимается в общественном пространстве и СМИ", — говорится в заявлении.
"Обвинения против поляков, касающиеся периода Второй мировой войны, если они будут хорошо документированы, не столкнутся с санкциями правовых норм", — пообещали в Институте.
"Законодатель хочет только противостоять заявлениям людей, которые умышленно, публично и вопреки фактам приписывают польскому народу ответственность или совместную ответственность за преступления, совершенные немецким третьим рейхом, или другие преступления против человечества, мира и военные преступления", — говорится в заявлении.
ИПН напомнил, что в прошлом году обнародовал поименный список администрации немецкого нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. "Следует подчеркнуть, что ни один из этих людей не был поляком. Это Германия как государство несет ответственность за преступления, совершенные в концентрационных лагерях", — говорится в заявлении.
Следующим шагом в принятии закона будет его рассмотрение в сенате Польши, после чего документ будет передан на подпись президенту.
Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законопроектом. Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог потребовал отозвать посла из Варшавы в знак протеста против планов польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.