В Польше считают неуместным вмешательство посла Израиля в непринятый закон

ВАРШАВА, 28 янв — РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (ИПН) считает неуместным вмешательство посла Израиля в еще не принятый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попытки обвинить поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении еврейского населения страны, за употребление термина "польские лагеря смерти".

Накануне посол Израиля беседовала на эту тему с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В воскресенье в израильский МИД был приглашен советник-посланник польского посольства, которому было выражено "несогласие с формулировками законопроекта", утвержденного в пятницу нижней палатой парламента.

"Во время празднования 73-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Аушвиц посол Израиля Анна Азари призвала изменить в принятые сеймом поправки, которые вводят, в частности, наказание за формулировку "польские лагеря смерти", — говорится в заявлении польского ИПН, распространенном в воскресенье.

"Институт национальной памяти считает неуместным вмешательство посольства другого государства в поправки к закону, которые еще не были приняты. Тем более странно, что слова дипломата были сказаны в Польше, которая первой стала жертвой немецкого оккупанта", — отмечается в документе.

В ИПН отмечают, что в течение нескольких десятков последних лет "Польша была неоднократно очернена и показана в качестве сообщника Гитлера, поэтому защита доброго имени нашего народа перед утверждениями, которые не имеют ничего общего с истиной исторической, кажется делом очевидным и необходимым". "Раньше эта защита была неэффективной, а позиция польских властей не всегда воспринимается в общественном пространстве и СМИ", — говорится в заявлении.

Институт национальной памяти подчеркивает, что поправки в закон об ИНП "не ограничивают научные исследования и свободу слова, а борются только с намеренным искажением истории, осквернением памяти о жертвах и оскорблением живущих узников немецких концлагерей".

"Обвинения против поляков, касающиеся периода Второй мировой войны, если они будут хорошо документированы, не столкнутся с санкциями правовых норм", — пообещали в Институте.

"Законодатель хочет только противостоять заявлениям людей, которые умышленно, публично и вопреки фактам приписывают польскому народу ответственность или совместную ответственность за преступления, совершенные немецким третьим рейхом, или другие преступления против человечества, мира и военные преступления", — говорится в заявлении.

ИПН напомнил, что в прошлом году обнародовал поименный список администрации немецкого нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. "Следует подчеркнуть, что ни один из этих людей не был поляком. Это Германия как государство несет ответственность за преступления, совершенные в концентрационных лагерях", — говорится в заявлении.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Следующим шагом в принятии закона будет его рассмотрение в сенате Польши, после чего документ будет передан на подпись президенту.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законопроектом. Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог потребовал отозвать посла из Варшавы в знак протеста против планов польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.