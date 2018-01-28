В Киеве полиция отпустила на свободу сексуального маньяка

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Жители Киева возмущены тем, что сотрудники правоохранительных органов отпустили задержанного с помощью активистов извращенца. Об этом сообщает украинское издание "Вести".
"Оперативники при помощи местных жителей разыскали мужчину, допросили и провели с ним профилактическую беседу. Во время допроса мужчина свою вину не признал", — приводит слова полицейских издание.
Как заявили правоохранители, расследование будет продолжено в понедельник. При этом нарушитель может быть привлечен к ответственности лишь по статье "Хулиганство" из-за "отсутствия состава преступления" и малой доказательной базы.
"Мы за полицию сделали все! Собрались более 35 мужчин, взяли видео, фото, установили личность, адрес проживания, чуть ли за ручку его не привели в полицию, а они его просто взяли и отпустили!", — написал один из активистов Роман Малко в Facebook.