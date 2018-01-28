Египетские салафиты поддержали выдвижение ас-Сиси на выборах президента

КАИР, 28 янв — РИА Новости. Египетская салафитская партия "ан-Нур" в воскресенье поддержала выдвижение кандидатуры действующего президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на предстоящих выборах главы государства.

Руководство религиозной партии, члены которой входят в египетский парламент, заявило о том, что президент ас-Сиси является "самым способным из всех для того, чтобы принести стабильность и избавить страну от опасностей".

"Партия "ан-Нур" объявляет о поддержке президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, баллотировавшегося на второй президентский срок, и призывает египтян принять участие в выборах", — заявил на проведенной в Каире пресс-конференции лидер "ан-Нур" Юнес Махьюн.

В минувшую субботу национальная избирательная комиссия Египта начала прием документов потенциальных кандидатов на выборах президента страны, первый тур которых пройдет в конце марта. Прием документов заканчивается в понедельник вечером.

Пока что единственный кандидат, документы которого были приняты национальной избирательной комиссией, это действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Ранее национальная избирательная комиссия Египта исключила экс-начальника генерального штаба вооруженных сил Сами Анана из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. В то же время от участия в президентской гонке отказались юрист и правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба "Замалек" Мортада Мансур.

В случае если действующий президент станет единственным зарегистрированным кандидатом на выборах, голосование состоится. Ему достаточно будет получить поддержку 5% зарегистрированных избирателей, чтобы вновь занять президентское кресло.