Ниинисте победил на выборах президента Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв — РИА Новости. Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте победил на выборах главы государства, набрав 62,7% голосов избирателей после проверки 100% бюллетеней, сообщил в воскресенье минюст страны.

"Саули Ниинисте набирает 62,7% голосов, другие кандидаты — менее 15%", — говорится в сообщении.

"Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны. Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила. Прислушиваться к иному. Мы являемся самой стабильной страной, это дорогого стоит", — отметил Ниинисте в обращении к своим сторонникам.

Ранее действующий глава государства после объявления предварительных итогов голосования заявил, что доверие избирателей и их призывы не останутся без ответа. Он отметил, что тронут тем, какую поддержку ему оказали граждане Финляндии, и выразил им благодарность.

Окончательные официальные итоги выборов президента будут обнародованы Минюстом во вторник, 30 января.