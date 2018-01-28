Франция вмешается, если в Сирии или Ираке ее граждан приговорят к смерти

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Если в Сирии или Ираке выходцы из Франции, примкнувшие к радикальным движениям, будут приговорены к смертной казни, то французское правительство вмешается, заявила министр юстиции страны Николь Беллубэ.
Вместе с тем, министр не уточнила, как именно будут действовать французские власти.
Газета Figaro напоминает что, в ноябре 2017 года французский президент Эммануэль Макрон, а также глава МИД Жан-Ив Ле Дриан заявляли, что выходцы из Франции, присоединившиеся к радикальным движениям в Ираке, должны предстать перед иракским судом, решения которого признаются во Франции. Позже власти уточнили, что если речь идет о женщинах и детях, то "каждый конкретный случай" будет рассмотрен отдельно.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.