Ниинисте лидирует на выборах в Финляндии после подсчета 98,3% голосов

ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв — РИА Новости. Нынешний президент Финляндии Саули Ниинисте, баллотирующийся на второй срок, побеждает на президентских выборах после подсчета 98,3 процента голосов, набрав 62,7 процента голосов избирателей, сообщает Минюст страны.

"Саули Ниинисте набирает 62,7 процента голосов, Пекка Хаависто 12,3 процента, Лаура Хухтасаари 6,9 процента, Пааво Вяюрюнен 6,2 процента, другие кандидаты менее пяти процентов", — говорится в сообщении.

"Я благодарен, я растроган, что люди оказали мне такую широкую поддержку и у меня это вызывает чувство ответственности. Я должен ответить на доверие своим гражданам. Мне нужно ответить на призыв избирателей ко мне", — отметил Ниинисте в интервью иностранным журналистам.

Окончательные официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены минюстом во вторник, 30 января.