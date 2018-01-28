Ниинисте побеждает на выборах в Финляндии после подсчета 52,2% голосов

Предварительное голосование на президентских выборах в Финляндии. 17 января 2018

Предварительное голосование на президентских выборах в Финляндии. 17 января 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв – РИА Новости. Нынешний президент Финляндии, баллотирующийся на второй срок, Саули Ниинисте побеждает на президентских выборах, после подсчета 52,2% голосов, набрав 64,4% голосов избирателей, сообщает минюст страны.

"Саули Ниинисте набирает 64,4% голосов, Пекка Хаависто 11%, Лаура Хухтасаари 6%, Пааво Вяюрюнен 6,1%, другие кандидаты менее пяти процентов", — говорится в сообщении.

Окончательные официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены минюстом во вторник, 30 января.