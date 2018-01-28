В Финляндии закончилось голосование на выборах президента

ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв — РИА Новости. Закончилось голосование на выборах президента Финляндии, всего в стране было открыто более двух тысяч избирательных участков, они располагались в зданиях общеобразовательных учреждений, библиотеках, мэриях городов и других административных зданиях, сообщает министерство юстиции страны в воскресенье.

"Предварительные результаты президентских выборов, будут представлены в воскресенье, 28 января, в день выборов, начиная с 8 вечера (9 вечера мск). Данные о результатах будут обновляться каждые пять минут, пока подсчет голосов не будет завершен. Предварительные данные будут доступны отдельно по всей стране, округам, муниципалитетам и участкам голосования", — сообщает минюст.

Телевизионная трансляция подведения итогов голосования началась на главных телеканалах в 19.30 (20.30 мск).

Предварительный прогноз результатов голосования будет представлен государственным телеканалом Yle ориентировочно в 20.50 (21.50 мск), тогда же минюст страны представит первые данные голосования, по итогу подсчета 80% голосов, уточняет ведомство.

Ориентировочно в 21.30 (22.30 мск) минюст Финляндии представит результаты голосования по итогу подсчета 95% голосов, и в 21.40 (22.40) будет проведена короткая пресс-конференция победителя или победителей, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов.

Окончательные официальные итоги голосования будут представлены минюстом Финляндии во вторник, 30 января.