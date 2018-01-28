Украинские силовики дважды в воскресенье открывали огонь по ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (216)

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявляет представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За день 28 января дежурной сменой ЛНР в СЦКК по данным Народной милиции ЛНР зафиксировано два нарушения со стороны ВС Украины", — говорится в сообщении представительства ЛНР в канале Telegram.

По информации СЦКК, обстрелы велись с направления населенного пункта Луганское по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Логвиново с применением миномета калибром 82 миллиметра (14 мин), БМП и БТР (12 выстрелов).

"Разрушений и потерь среди мирного населения не зафиксировано", — отмечается в сообщении.