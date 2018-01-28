Нападение разъяренного слона на автомобиль с туристами сняли на видео

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором слон пытается напасть на автомобиль с туристами в Африке. Ролик опубликовал телеканал CGTN.

Стадо слонов с детенышами переходило дорогу, по которой проезжал автомобиль. Одно из животных, очевидно, восприняло людей как угрозу и с ревом бросилось в погоню за машиной.

Через некоторое время слон догнал автомобиль и с силой ударил его. В результате животное сломало бивень и вынуждено было прекратить преследование.

Инцидент произошел в национальном парке Чобе в Ботсване 20 января, однако видеозапись появилась в Сети лишь в субботу.