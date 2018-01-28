Памятник жертвам холокоста установили в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Памятник жертвам холокоста открыли в воскресенье в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.

На черной мраморной плите написано: "Памяти невинно убиенных в годы фашистской оккупации города Тирасполь 1941-1944 гг.".

В митинге памяти приняли участие представители органов власти, еврейских общин Приднестровья и Молдовы, религиозных конфессий, гражданского общества, жители города. Почетное право открыть памятник было предоставлено председателю еврейской общины Молдавии Александру Билинкис и бывшей узнице фашизма Сюзанне Лебедевой.

"Люди на приднестровской земле всегда жили большой интернациональной семьей. Горе ближнего, вне зависимости от национальности, расценивалось как общая боль", — сказал на митинге председатель Верховного Совета (парламента) Приднестровья Александр Щерба.

Собравшиеся возложили цветы к монументу и минутой молчания почтили память всех жертв немецко-румынской оккупации в годы Великой Отечественной войны.

По разным оценкам, в Приднестровье в тот период погибли более 40 тысяч евреев.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.