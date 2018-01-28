Exit poll: во II тур выборов президента Кипра выходят Анастасиадис и Малас

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Представитель коммунистической партии АКЕЛ Ставрос Малас на избирательном участке в Никосии, Кипр. 28 января 2018

Представитель коммунистической партии АКЕЛ Ставрос Малас на избирательном участке в Никосии, Кипр. 28 января 2018

АФИНЫ, 28 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. По данным exit poll, во второй тур президентских выборов на Кипре проходят действующий президент Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, сообщает кипрское государственное телевидение RIC.

По предварительным данным опросов на выходе из избирательных участков, Анастасиадис набирает 38-42% голосов избирателей, Маллас — 27-31% голосов.

На третьем месте Николас Пападопулос от центристской Демократической партии (ДИКО) — 21,5-24,5%.

Представитель националистического "Национального народного фронта" (ЭЛАМ) Христос Христу набирает 4-6%, а Йоргос Лилликас из "Альянса граждан" — 1-3% голосов.

Остальные кандидаты набирают менее 1%.

Всего свои кандидатуры выдвинули девять человек.