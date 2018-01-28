Спасатели не могут помочь польскому альпинисту, застрявшему в Гималаях

ВАРШАВА, 28 янв — РИА Новости. Спасатели не могут помочь польскому альпинисту Томашу Мацкевичу, который застрял в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров, написал в Facebook один из участников спасательной экспедиции Адам Белецкий.
"Удалось сделать невозможное. Мы вместе с Элизабет Револ и Денисом Урубко у основания стены Диамир (юго-восточный склон горы Нанга-Парбат)", — написал Белецкий.
"Мне очень жаль, но не было ни одного шанса помочь Томашу", — добавил он.
"Польская команда Адама Белецкого и Дениса Урубко прервали восхождение на К2, но взошли на другую, более важную вершину — Пик героизма. Они добрались до француженки Элизабет Револ. Условия не позволяли им идти дальше. Наши мысли с Томашем Мацкевичем и его семьей", — написал в Twiter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Пресс-секретарь Польского союза альпинистов Михал Лексиньский сообщил, что участникам спасательной экспедиции удалось найти Элизабет Револ и помочь ей спуститься в лагерь на высоте 4 тысячи 850 метров. Ее уже доставили в госпиталь в Исламабаде.
Гора Нанга-Парбат находится на северо-западе Гималаев и является девятым по высоте восьмитысячником мира. Входит в первую тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3% по отношению к числу достигших вершины.