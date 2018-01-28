Спасатели не могут помочь польскому альпинисту, застрявшему в Гималаях

ВАРШАВА, 28 янв — РИА Новости. Спасатели не могут помочь польскому альпинисту Томашу Мацкевичу, который застрял в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров, написал в Facebook один из участников спасательной экспедиции Адам Белецкий.

В четверг польский и французская альпинисты Томаш Мацкевич и Элизабет Револ застряли в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров на горе Нанга-Парбат (8 тысяч 126 метров). Альпинисты провели на этой высоте ночь и предприняли неудачную попытку спуститься вниз. Из-за проблем со здоровьем, вызванных кислородным голоданием, поляк не смог продолжить движение. Позже французская альпинистка начала спуск самостоятельно. Была организована спасательная операция. Четверо альпинистов прервали восхождение на гору К2 и отправились на помощь поляку и француженке.

"Удалось сделать невозможное. Мы вместе с Элизабет Револ и Денисом Урубко у основания стены Диамир (юго-восточный склон горы Нанга-Парбат)", — написал Белецкий.

"Мне очень жаль, но не было ни одного шанса помочь Томашу", — добавил он.

"Польская команда Адама Белецкого и Дениса Урубко прервали восхождение на К2, но взошли на другую, более важную вершину — Пик героизма. Они добрались до француженки Элизабет Револ. Условия не позволяли им идти дальше. Наши мысли с Томашем Мацкевичем и его семьей", — написал в Twiter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Пресс-секретарь Польского союза альпинистов Михал Лексиньский сообщил, что участникам спасательной экспедиции удалось найти Элизабет Револ и помочь ей спуститься в лагерь на высоте 4 тысячи 850 метров. Ее уже доставили в госпиталь в Исламабаде.

Гора Нанга-Парбат находится на северо-западе Гималаев и является девятым по высоте восьмитысячником мира. Входит в первую тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3% по отношению к числу достигших вершины.