На Кипре завершились президентские выборы

АФИНЫ, 28 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. На Кипре в 18.00 по местному времени (19.00 мск) завершилось голосование на выборах президента. Более 1100 избирательных участков были открыты с 7.00 утра (8.00 мск) с перерывом с 12.00 до 13.00.
По данным избиркома, на 17.00 проголосовали 66,2% зарегистрированных избирателей. Явка ниже, чем на президентских выборах 2013 года – тогда к 17.00 на участки пришли 77,6% избирателей.
В списках избирателей около 551 тысячи человек, которым исполнилось 18 лет.
На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 4 февраля будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.