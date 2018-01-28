На Кипре завершились президентские выборы

АФИНЫ, 28 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. На Кипре в 18.00 по местному времени (19.00 мск) завершилось голосование на выборах президента. Более 1100 избирательных участков были открыты с 7.00 утра (8.00 мск) с перерывом с 12.00 до 13.00.

Первые результаты с небольших участков станут известны уже через полчаса после завершения голосования, а окончательные результаты ожидаются в 20.30.

По данным избиркома, на 17.00 проголосовали 66,2% зарегистрированных избирателей. Явка ниже, чем на президентских выборах 2013 года – тогда к 17.00 на участки пришли 77,6% избирателей.

В списках избирателей около 551 тысячи человек, которым исполнилось 18 лет.

Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Это тринадцатые президентские выборы со времени образования независимого кипрского государства.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 4 февраля будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.