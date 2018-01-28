В Колумбии третий раз за сутки атаковали полицейских: погибли два человека

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Еще двое полицейских стали жертвами третьей за сутки атаки на полицейские участки в Колумбии, сообщает портал Heraldo.
На данный момент отсутствует информация о том, рассматривается ли данное нападение в качестве теракта.
Незадолго до этого СМИ сообщили о том, что второй взрыв прогремел у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья, где накануне три человека стали жертвами сработавшего самодельного взрывного устройства. В результате атаки пять человек получили ранения, двое из них являются сотрудниками полиции.