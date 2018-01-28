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В мире

Министра обороны Британии обвинили в разглашении секретных данных

18:5128.01.2018
(обновлено: 20:32 28.01.2018)
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© AFP 2018 / Glyn KirkГэвин Уильямсон. Архивное фотоГэвин Уильямсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Glyn Kirk

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники британской разведки "пришли в ярость" из-за заявлений главы Минобороны страны Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы". Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на военные источники.

Великобритания. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Собеседник издания отметил, что министр мог использовать засекреченную информацию, частично полученную от союзников Великобритании. Разглашение этих данных может подорвать сотрудничество Лондона с партнерами, добавил он.

Другой источник в британской военной разведке назвал заявления Уильямсона "дилетантскими". "Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска смерти людей в случае разрушительной атаки на британскую инфраструктуру со стороны России или любой другой враждебно настроенной страны. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями и поднимать панику", — заявил собеседник газеты.

"Тысячи смертей"

В пятницу Уильямсон в интервью газете The Telegraph заявил о возможной атаке России на британскую инфраструктуру.

По его словам, Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми".

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с Джеймсом Мэттисом в Лондоне
© 2018 Associated Press PA/Rick Findler
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"Они будут думать: "Как бы побольнее сделать Великобритании?" Навредить ее экономике, разрушить инфраструктуру, тем самым приведя к тысячам и тысячам смертей, спровоцировать полный хаос внутри страны", — заявил он.

Среди целей России Уильямсон упомянул линии электропередач и газопроводы, связывающие Великобританию с континентом. По его словам, речь идет о "реальной угрозе" для страны.

При этом The Telegraph отметила, что заявление Уильямсона пришлось на начало пятимесячного пересмотра оборонной политики, в рамках которого Министерство обороны попытается сэкономить больше денег, чтобы предотвратить сокращение вооруженных сил.

Сюжет для комиксов

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, комментируя заявления Уильямсона, заявил, что министр обороны Великобритании "в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного".

Виды Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк", — сказал представитель Генштаба.

По его словам, информация о расположении британских электростанций или трубопроводов не более "секретна", чем, например, фотографии Вестминстерского аббатства или Биг-Бена.

Конашенков добавил, что если Уильямсон пытается привлечь к себе внимание, то он далеко не первый министр обороны, который хочет "заработать политические висты на окошмаривании британцев российской угрозой". Генерал отметил, что если "такие глупости" ему докладывает Генштаб, то "думать надо не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию".

"Сенсационные открытия"

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло иронично отнесся к высказываниям британского министра обороны.

Строящаяся радиолокационная станция на острове Анст, Великобритания. 26 января 2018
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
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"Мы и так уже наслышаны о британских ученых, которые постоянно что-то изобретают. Сдается мне, что какая-то часть этих британских ученых делегировала своих представителей в Минобороны, поэтому они делают такие "сенсационные открытия" и озвучивают их политики такого высокого ранга. Это, видимо, распространяется, как инфекция. Эти ребята — большие оригиналы", — сказал Манойло.

По словам политолога, именно в этом регионе можно увидеть "колоссальную антироссийскую истерию". Он отметил, что то же самое происходит в Швеции, где "постоянно "видят" российские подводные лодки".

Манойло предположил, что такие высказывания перестанут звучать лишь тогда, когда "миф о "российской угрозе" перестанут эксплуатировать.

Замкнутый круг
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Замкнутый круг

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Олег Ляшкин
Вот ещё Джонсона стоит в психушку спровадить и задача минимума будет выполнена.
20:49
28.01.2018
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Sergey Volkovsky
Про митинги в Москве и России лучше напишите. Упорно эту новость стороной обходите. Вы СМИ вообще?
20:47
28.01.2018
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Smlenochka
Ну правильно все сжечь надо эту сраную Британию, они нас уже лет 300 за*бывают пора отвечать жестко!!!!!!
19:13
28.01.2018
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Nik-1950
А чему удивляться? Нагло-саксы - это же старинный недруг России, так что все закономерно. Да и чего от них вообще можно ожидать, когда они даже ездят по встречной полосе?!
19:09
28.01.2018
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Станислав Хатунцев
Уильямсона поляки покусали, Мацеревич, бывший коллега)))
19:07
28.01.2018
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