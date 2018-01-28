В США на автомойке в результате стрельбы погибли пять человек

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

​По его данным, трагедия разыгралась в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсбурга в 03:00 по местному времени (11:00 мск).

В полиции также отметили, что еще один человек был ранен. Пока неизвестно, пострадал ли виновник стрельбы.