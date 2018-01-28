ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h— Gigi (@wpxigigi) 28 января 2018 г.
По его данным, трагедия разыгралась в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсбурга в 03:00 по местному времени (11:00 мск).
В полиции также отметили, что еще один человек был ранен. Пока неизвестно, пострадал ли виновник стрельбы.