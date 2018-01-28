Во Львове задержали агрессивных участников акции в защиту животных

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Полиция задержала у цирка во Львове радикально настроенных участников акции в защиту животных, которые принесли с собой газовые баллончики, ножи, молотки, металлическую арматуру и вели себя агрессивно, сообщает управление полиции во Львовской области в Facebook в воскресенье.

"Сегодня, 28 января, правоохранители не допустили нарушений публичного порядка во время проведения акции, организованной на площади перед Львовским государственным цирком на улице Городоцкой. Участие в акции приняли около тридцати человек", — сообщает полиция.

По данным правоохранителей, несмотря на то, что акция был объявлена организаторами как мирная, правоохранители заметили, что у одного участника из рюкзака торчит металлическая арматура. Сообщается, что на просьбу полицейских объяснить для чего он принес этот предмет на мирную акцию, мужчина начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, пытался убежать.

"В то же время другие участники акции начали выбрасывать на землю разные предметы. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у них газовые и перцовые баллончики, ножи, молотки, металлическую арматуру и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений. Сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу. Участники акции приглашены в Галицкий отдел полиции", — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают их личности и обстоятельства происшествия.

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