Ассанж пообещал $37 тысяч за информацию о причастных к взрыву в Эквадоре

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал денежное вознаграждение за информацию о причастных к взрыву вблизи полицейского участка в Эквадоре.

"Внимание! Предлагаю вознаграждение в размере 37,5 тысячи долларов за достоверную информацию, которая поможет идентифицировать ответственных за атаку при помощи заложенной в машине бомбы", — написал Ассанж в своем микроблоге Twitter.

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в субботу режим чрезвычайного положения в ряде провинций после взрыва у полицейского участка.

Взрыв произошел в субботу рядом с участком, расположенным вблизи границы с Колумбией в провинции Эсмеральда. Были ранены около 20 сотрудников правопорядка. По данным полиции, атака могла быть местью со стороны преступных группировок, которые взорвали заминированную машину рядом с отделением полиции.

¡Atención! He recaudado una recompensa de $37500 por información fiable que resulte en identificar a las personas responsables del atentado coche bomba. #ecuador



Envía información a través del sistema encriptado de @WikiLeaks https://t.co/igpJcL1LQKhttps://t.co/WOAlGnN22b pic.twitter.com/ttfx94TlBj — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 28 января 2018 г.

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