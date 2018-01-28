В Париже состоялась акция против жестокого обращения с собаками-левретками

Акция против жестокого обращения с собаками породы левретка в Париже. 28 января 2018

Акция против жестокого обращения с собаками породы левретка в Париже. 28 января 2018

ПАРИЖ, 28 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Акция против жестокого обращения с собаками породы левретка, участие в которой принимают более 100 человек и три десятка собак, проходит в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

© РИА Новости / Виктория Иванова Участники акции против жестокого обращения с собаками породы левретка в Париже. 28 января 2018 © РИА Новости / Виктория Иванова Участники акции против жестокого обращения с собаками породы левретка в Париже. 28 января 2018

Манифестация проходит на площади Вогезов в III округе французской столицы.

"Бежать в кастрюлю. Собачья жизнь?", "Выиграй гонку, в которой тебя съедят", — такие плакаты принесли с собой участники акции. Люди выкрикивают в мегафон призывы с требованием справедливого обращения к собакам.

© РИА Новости / Виктория Иванова Участники акции против жестокого обращения с собаками породы левретка в Париже. 28 января 2018 © РИА Новости / Виктория Иванова Участники акции против жестокого обращения с собаками породы левретка в Париже. 28 января 2018

"Собак этой породы используют для гонок в Великобритании. Их натаскивают, дают им допинг. А когда собака больше не может принимать участие в гонках, ее отправляют в Азию, в Китай, и там подают на стол в качестве деликатеса", — рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников акции.

Многие из собравшихся привели с собой домашних питомцев: рядом с людьми стоят одетые в попоны левретки и собаки других пород.

Левретка — порода небольших собак из группы борзых, история которой насчитывает многие века.