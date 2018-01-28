Источник: в столкновениях в йеменском Адене погибли 12 человек

САНА, 28 янв — РИА Новости. Бои в южном йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами в воскресенье, унесли жизни не менее 12 человек, 20 получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник.

Источники ранее сообщили РИА Новости, что сепаратисты, выступающие за отделение Южного Йемена, в воскресенье захватили в Адене ряд государственных учреждений, включая штаб правительства. Аден является временной столицей Йемена, так как Сана захвачена шиитскими повстанцами-хуситами, с которыми власти воюют с 2014 года.

"Двенадцать человек погибли, пострадали более 20 в столкновениях, которые происходят в ряде районов Йемена между армейскими силами, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади и силами безопасности, которыми руководит глава Южного переходного совета Айдарус аз-Зубейди", — сообщил источник.

По его словам, столкновения продолжаются в Адене и распространились также на соседний район Бурайка.

Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенье после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Сепаратисты требовали, чтобы к воскресенью правительство ушло в отставку и было сформировано новое. Премьер Йемена Ахмед бен Дагр на фоне боев заявил о попытке переворота в Адене и призвал прекратить бои, перейдя к диалогу.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.