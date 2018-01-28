РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Киеве пояснили слова об "опасности" Цоя и Высоцкого

17:3928.01.2018
(обновлено: 19:00 28.01.2018)
11834965
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве. Архивное фотоФлаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал, что имел ввиду, называя музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя "опасными" для Украины.

Фотовыставка Института национальной памяти Украины
© Фото : Украинский институт национальной памяти
Не надо нас щупать – институт украинской нацпамяти обличает "русский мир"

"Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно", — написал он в фейсбуке.

Вятрович отметил, что не призывал запрещать на Украине творчество каких-либо деятелей культуры, кроме тех, кто открыто поддерживает российскую политику. Однако, по его словам, имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.

Свое высказывание об исходящей опасности он сравнил с надписью "Курение убивает" на пачках табачных изделий. Вятрович подчеркнул, что цель этих слов — не запретить курение, а рассказать о последствиях.

"Щупальца "русского мира"

Ранее Вятрович написал в фейсбуке о "щупальцах "русского мира" — к ним он причислил музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры, напоминающих украинцам о едином культурном пространстве с Россией.

Телевизор. Архивное фото
© Fotolia / Degimages
В Киеве телеканалы проверят из-за "Кавказской пленницы" и "Иронии судьбы"

Он отметил, что "не все щупальца "русского мира" отвратительны и очевидны", некоторые из них симпатичны и изысканны. Но все они опасны.

"Ирония судьбы", "восьмое марта", Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и средства его воспроизведения", — считает глава Института нацпамяти.

"А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — подытожил он.

Русофобская позиция

Директор Института национальной памяти Украины известен активной русофобской позицией. Так, в середине января он предложил признать пребывание Украины в составе СССР оккупацией. По его мнению, нынешнему Киеву следует провозгласить себя преемником Украинской народной республики (УНР), которая существовала в годы Гражданской войны в России.

Монумент Родина-мать на территории мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в фотобанк
В ГД предложили вернуть России пол-Украины после слов об "оккупации"

Вятрович отметил, что этот вопрос необходимо вынести на рассмотрение Верховной рады.

"Очевидно, что нужны законодательные инициативы, которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украиной традиций Украинской Народной Республики", — заявил он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя это заявление, отметил, что слова Вятровича вообще не поддаются осмыслению.

"Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе "оккупация", — заявил сенатор.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Юрий Шишлов
Да откажитесь же от корней своих и завяньте!
19:10
28.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена