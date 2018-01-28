В Польше украинец на фуре протаранил дом с детьми

ДТП с участием грузовика в селе Дорогуча в Польше. 27 января 2018

ДТП с участием грузовика в селе Дорогуча в Польше. 27 января 2018

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Польше украинец на фуре протаранил дом, в котором находились трое детей, сообщает Dzennik Wschodni.

Инцидент произошел в селе Дорогуча. Грузовик съехал с дороги, снес ограждение и врезался в здание, частично разрушив стену детской комнаты, где находился годовалый ребенок. В результате происшествия никто не пострадал.

Водителем оказался 47-летний гражданин Украины. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.