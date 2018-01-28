Лукашенко поздравил Земана с переизбранием президентом Чехии

МИНСК, 28 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.

Действующий глава Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей, его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош получил 48,63% голосов. Окончательные результаты голосования обнародовало республиканское статистическое управление.

"Эта победа свидетельствует о признании чешским народом Ваших заслуг. Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене", — процитировали в пресс-службе поздравление.

В нем Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в расширении взаимовыгодных отношений с Чехией как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате. "Надеюсь на продолжение конструктивного белорусско-чешского диалога", — отметил он.