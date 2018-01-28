Около 1,5 тысячи жителей парижского региона эвакуировали из-за наводнения

ПАРИЖ, 28 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Примерно 1,5 тысячи человек в столичном регионе Франции должны были покинуть свои дома в связи с выходом из берегов реки Сены, заявил в воскресенье глава парижской полиции Мишель Дельпюэш.

"Есть некая путаница, я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее полутора тысяч человек должны были покинуть свои жилища, свои дома", — сказал префект.

Уровень воды в Сене из-за сильных дождей остается повышенным с начала недели. В воскресенье он составляет около 5,9 метра и близок к отметке, достигнутой во время наводнения 2016 года.

С понедельника по Сене прекращено судоходство — высокий уровень воды несет риск для кораблей и, в частности, популярных среди гостей Парижа речных трамвайчиков, связанный с беспрепятственным проходом под мостами. Помимо этого, в связи с подтоплением сильно ограничено движение на ветке С интегрированных в городскую систему транспорта электричек RER, некоторые станции будут закрыты до 31 января.

В связи с риском наводнения знаменитые парижские музеи прибегли к мерам по предупреждению подтопления. Так, Лувр закрыл для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах. В музеях Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения, которые были запланированы на четверг.