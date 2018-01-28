Дуда оценит закон об отрицании преступлений нацистов

ВАРШАВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выскажется по поводу закона об отрицании преступлений нацистов после окончания работы парламента над этим документом, говорится в заявлении канцелярии президента.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Следующим шагом в принятии закона будет его рассмотрение в сенате Польши, после чего документ будет передан на подпись президенту.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законопроектом. Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог потребовал отозвать посла из Варшавы в знак протеста против планов польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

По просьбе израильской стороны глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский встретится в понедельник с послом Израиля в Польше Анной Азари для обсуждения ситуации, связанной с дискуссией вокруг поправок к закону об Институте национальной памяти.

"Парламентская работа над данным законом еще не завершена, поэтому президент Польши представит свою окончательную оценку после завершения парламентской работы и тщательного анализа окончательной формы закона. Президент Польши уважает в этом вопросе автономию законодательной работы в польском парламенте", — говорится в заявлении.

В канцелярии польского президента обратили внимание на то, что "целью закона является предотвращение лжи и ложных обвинений, направленных в адрес польского народа и государства, о чем прямо говорит проект закона". "Таким образом, если голоса критиков проекта возникают только в связи с их заботой о правде о Холокосте, то этот закон соответствует их ожиданиям, а не идет с ними вразрез", — уверены в Варшаве.

"Поиск и документирование правды, преследование и превращение лжи — это деятельность, имеющая ту же самую цель", — отметили в канцелярии президента.

В заявлении отмечается, что у Польши и Израиля есть "общие польско-еврейские важные достижения в этом вопросе, как, например, придание ЮНЕСКО исторически правильного названия немецкому нацистскому концентрационному лагерю смерти Аушвиц-Биркенау".

"Мы действовали в этом деле вместе, и вместе мы добились подтверждение этой истины. Поэтому сегодня каждый, кто использует для этого и других лагерей лживый термин "польский лагерь смерти", не только порочит память его жертв, но и сознательно лжет, что должно быть осуждено и наказано. Одновременно каждый, чья личная память или исторические исследования, содержащие правду о преступлениях и недостойном поведении, которые имели в прошлом место с участием поляков, имеет полное право на эту правду", — говорится в заявлении.

Также в Варшаве выразили сожаление по поводу того, что критические голоса о проекте закона появились в стране и за границей, в день празднования 73 годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.