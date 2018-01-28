Главы МИД Китая и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств Китая и Японии Ван И и Таро Коно в воскресенье провели встречу, в ходе которой обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, сообщается на сайте МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове, а также по другим региональным и международным вопросам", — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи, которая прошла в Пекине в рамках визита Таро Коно 27-28 января.

Подробностей беседы глав МИД двух стран касательно Корейского полуострова не приводится.

Сообщается также, что в ходе переговоров стороны согласились предпринимать совместные усилия для стабилизации ситуации в Восточно-Китайском море, достижения дружеских и партнерских отношений морского сотрудничества в этом районе.

"Стороны согласились совместно защищать систему свободной торговли, содействовать ускорению региональной экономической интеграции, создавать открытую глобальную экономику", — отмечается в заявлении.