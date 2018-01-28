В Бишкеке из-за морозов и аварии на ТЭЦ закрыли все детские сады

БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Все детские сады Бишкека закрыты до конца января в связи с аномальными морозами и аварией на городской ТЭЦ, сообщает в воскресенье пресс-служба мэрии.
"Управлением образования мэрии города Бишкек в связи с резким похолоданием учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных организациях города приостановлен", — сообщает пресс-служба.
В минздраве республики создан специальный штаб по контролю за ситуацией в лечебных учреждениях. По данным пресс-службы ведомства все медучреждения работают в штатном режиме. "Под особым контролем родильные дома и дом ребёнка, где в старших группах после проветривания температура составляет+16-17 градусов. Во всех группах работают масляные обогреватели, и персонал следит за каждым ребёнком индивидуально", — сообщили в минздраве.
ТЭЦ Бишкека — это единственный крупный централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов Бишкека которая обслуживает более 120 тысяч квартир и офисных помещений столицы. В прошлом году завершился проект модернизации станции, которую провела китайская компания TBEA, установив два новых котла.
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