СМИ узнали, зачем греческий катер направлялся к спорным островам

АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Министр обороны Греции Панос Камменос находился на борту военного катера, которому корабли береговой охраны Турции не позволили приблизиться к спорным островам Имиа (Кардак) в Эгейском море, передает в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на турецкое МВД.

Ранее в воскресенье турецкий генштаб сообщил, что ВМС Турции не дали приблизиться двум греческим кораблям береговой охраны к спорным островам.

Сообщается, что Камменос планировал высадиться на Кардакские скалы и возложить там венок. Как сообщает агентство со ссылкой на МВД Турции, "после предупреждения турецкой стороны катер с греческим министром покинул турецкие территориальные воды".

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.