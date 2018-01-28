Разведка ЛНР сообщила о прибытии снайперов ВСУ к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала группу снайперов украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"По имеющимся сведениям, в целях выполнения специальных задач по проведению диверсий и провокаций вблизи линии боевого соприкосновения в район населенного пункта Луганское, прибыло подразделение 8 отдельного полка специального назначения ВСУ и группа снайперов в количестве шести человек из состава взвода снайперов 54 бригады ВСУ", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в целом ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР обострилась.

"Кроме того, в зоне ответственности 25 батальона 54 бригады ВСУ на позициях в районе населенного пункта Светлодарск проводятся инженерные и фортификационные работы. Отмечено восполнение запасов имущества ракетно-артиллерийского вооружения в подразделениях батальона", — добавил Марочко.