Как финны выбирают президента: от феминизма до популизма

ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв — РИА Новости. В воскресенье граждане Финляндии выбирают президента страны, в борьбе за главный пост участвуют восемь претендентов с разным опытом работы в политической и общественной жизни страны: есть как политические "долгожители", принимающие участие в президентских выборах далеко не в первый раз, так и новички.

Корреспондент РИА Новости побывал на избирательных участках столичного региона и узнал, какой выбор делают граждане Финляндии.

В первый раз



Принимать участие в голосовании граждане Финляндии могут с 18 лет. Ритва Корхонен решила проголосовать в первый раз в своей жизни на находящемся рядом с домом избирательном участке, который расположен в здании высшей школы района Суутарила в Хельсинки. Она предъявила члену избирательной комиссии избирательную карточку, которую Ритва получила по почте две недели назад, и пластиковую карточку, удостоверяющую личность. Ее данные были внесены в компьютер, и она получила конверт, куда была вложена напоминающая открытку бумага — это и есть финский вариант бюллетеня.

"Почему я могу голосовать сейчас, а например, не с 16 или 14 лет, мне не ясно. Ведь я тоже была членом общества, меня интересовали социальные вопросы, механизм принятия решений в обществе. И с годами этот интерес только возрастал", — говорит Ритва, разворачивая бюллетень. На его левой части написано по-фински и по-шведски (два государственных языка Финляндии): "Президентские выборы. Первый тур", на правой части необходимо поставить номер кандидата, которому предназначается твой голос.

Ритва выбрала номер 6. "Туула Хаатайнен (номер 6) близка мне взглядами феминизма, и тем, что, будучи министром образования, она несколько ослабила давление на нас (школьников), сделав экзамен по шведскому языку добровольным. Я считаю, что женщин в руководстве государств должно становиться больше, и, может быть, мир станет дружелюбней", — рассказала Корхонен.

Отношения с Россией



Одной из главных тем президентской избирательной кампании была Россия, а точнее — отношения между двумя странами. Вопрос добрососедства считает важным и Мария-Хелена Варис, которая голосовала на избирательном участке в школе в районе Лянсимяки в Вантаа.

"Важно продолжить существующую политику хороших соседей, когда и Финляндия может решать с помощью России свои вопросы, и Россия не беспокоится за свои границы. Должен быть мир, как в стране, так у соседей, и в обществе. Поэтому это был номер 8 (Саули Ниинистё)", — рассказала Варис.

Многое зависит не только от Финляндии и её соседей, но и от других стран, считает Варис. "Я хочу, чтобы безумное поведение некоторых лидеров прекратилось, чтобы сумасшедшие популистские идеи пропали из повестки дня и стало понятно, как быть и что делать простым людям. Мой выбор — это надежда на стабильность, на безопасную и стабильную обстановку", — заключила она.