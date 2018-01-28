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В мире

В Варшаве напомнили о недопустимости термина "польские лагеря смерти"

14:3728.01.2018
(обновлено: 14:45 28.01.2018)
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© Fotolia / dziewulФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фотоФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul

ВАРШАВА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил руководству Израиля, что стороны уже оговорили недопустимость использования термина "польские лагеря смерти".

Еврейские паломники хасиды у синагоги в Умани, Украина, в еврейский Новый год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иных высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением Сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законопроектом.

Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана в городе Умань, Украина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог потребовал отозвать посла из Варшавы в знак протеста против планов польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

"Польша и Израиль в 2016 (году) распространили совместное заявление, в котором выразили протест против всех попыток в искажении истории народов, еврейского или польского использования неправильных терминов, таких как "польские лагеря смерти", — написал Моравецкий в Twitter.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Солж Ницин
Польша, сэр...
Почти Украина...
14:52
28.01.2018
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Псакодав обыкновенный
Лагерь пленных №1 под Стшалковом (нем. Stralkowo, польск. Strzałkowo, укр. Стрілково) — концентрационный лагерь в районе деревни Стшалково (1914-1924 годы) в Польше. С 1915 года по 1918 год немецкие власти содержали здесь (помимо прочих) военнопленных из Русской императорской армии, а с 1919 года по 1921 год польские власти содержали здесь военнопленных из Рабоче-Крестьянской Красной Армии, часть которых погибла из-за голода, инфекционных заболеваний и жестокого обращения.
14:57
28.01.2018
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