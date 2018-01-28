В Варшаве напомнили о недопустимости термина "польские лагеря смерти"

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото

ВАРШАВА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил руководству Израиля, что стороны уже оговорили недопустимость использования термина "польские лагеря смерти".

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иных высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением Сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законопроектом.

Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог потребовал отозвать посла из Варшавы в знак протеста против планов польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

"Польша и Израиль в 2016 (году) распространили совместное заявление, в котором выразили протест против всех попыток в искажении истории народов, еврейского или польского использования неправильных терминов, таких как "польские лагеря смерти", — написал Моравецкий в Twitter.