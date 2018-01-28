ВМС Турции не дали судам Греции подойти к спорным островам в Эгейском море

АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. ВМС Турции в воскресенье не дали приблизиться катеру береговой охраны и патрульному кораблю Греции к спорным островам Имиа (Кардак) в Эгейском море, говорится в полученном РИА Новости сообщении генштаба ВС Турции.

"Двадцать восьмого января около 11.30 греческие катер береговой охраны и патрульное судно пытались войти в район островов Кардак. ВМС Турции предотвратили их попытку приблизиться к этим островам", — сообщило турецкое военное ведомство.

Отмечается, что ВС Турции продолжат "защищать интересы страны в рамках международного права".

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.