В ДНР объяснили "затишье" в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает "затишье" вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе с прибытием комиссии министерства обороны Украины в зону спецоперации, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Относительное затишье вдоль всей линии соприкосновения мы связываем с прибытием комплексной комиссии МО Украины в зону АТО. Целью проверки являются вскрывшиеся факты масштабного хищения материальных средств в 30 отдельной механизированной бригаде и одновременный выход из строя девяти единиц бронетанковой техники в 93 отдельной механизированной бригаде. В состав комиссии включены сотрудники СБУ в связи с подозрением на факт осуществления диверсии", — сказал он.