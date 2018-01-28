Порошенко не попал на мероприятия в Черниговской области из-за непогоды

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в воскресенье в Черниговской области, где он планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут, сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко, выступая в Крутах Черниговской области.
По словам Розенко, президента могли пересадить на автомобильный транспорт, но он посчитал неприемлемым, чтобы участники мероприятий его ждали два часа.
Вице-премьер сообщил, что мероприятия продолжатся в понедельник с участием президента, и что глава государства передает искренние извинения из-за невозможности своего участия.
29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.