Саперы в Гонконге обезвредили снаряд времен Второй мировой войны

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Саперы в Гонконге смогли безопасно обезвредить найденную на стройке в центре города американскую бомбу времен Второй мировой войны, на это им понадобилось более суток, в результате инцидента никто не пострадал, пишет издание South China Morning Post.

Как сообщалось ранее, неразорвавшаяся бомба длиной 140 сантиметров, диаметром 45 сантиметров и весом 450 килограммов была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей во время строительства новой ветки метро в районе Ван Чай.

На месте работали более десяти профессиональных саперов, которые несколько часов вырезали отверстия на оболочке снаряда, чтобы нейтрализовать взрывчатые вещества, а потом безопасно их извлечь. Работать пришлось крайне медленно и осторожно, чтобы случайно не спровоцировать взрыв. В случае если бы снаряд взорвался, зона поражения составила бы 200-300 метров, а осколки разбросало бы в радиусе двух километров.

После безопасного извлечения взрывчатки снаряд был отправлен на базу саперов для дальнейшего изучения и ликвидации.

Специалистам удалось определить, что это снаряд ANM-65, он был сброшен на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Это уже не первая бомба военных времен, найденная в Гонконге. В январе прошлого года также на стройплощадке был обнаружен 220-килограммовый американский снаряд.