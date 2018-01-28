Премьер Йемена заявил о попытке переворота сепаратистов в Адене

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дагр заявил о попытке переворота сепаратистов в Адене, перерастающей в полномасштабное военное противостояние, и призвал немедленно прекратить бои, говорится в заявлении, опубликованном в его Facebook.

Источники ранее сообщили РИА Новости, что сепаратисты, выступающие за отделение Южного Йемена, захватили в Адене ряд государственных учреждений, включая штаб правительства. Аден является временной столицей Йемена, так как Сана захвачена шиитскими повстанцами-хуситами, с которыми власти воюют с 2014 года.

"В Сане идет закрепление государственного переворота, а здесь в Адене происходит переворот против легитимной власти и проекта федерального государства", — говорится в заявлении бен Дагра.

По его словам, условием для спасения Йемена от распада является "единство арабской позиции", в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, в отношении начавшегося в Адене кризиса, который "постепенно движется к полномасштабному военному противостоянию". Бен Дагр заявил, что любые "неосознанные действия" в Адене станут "услугой хуситам и Ирану".

"Столкновения должны немедленно прекратиться, а военные — вернуться в казармы. Нужно вернуться к диалогу между политическими силами в Адене", — заявил йеменский премьер.

Столкновения вспыхнули между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенье после того, как истек срок ультиматума, с которым выступили сепаратисты в адрес правительства. Сепаратисты требовали, чтобы к воскресенью правительство ушло в отставку и было сформировано новое.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Адена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.