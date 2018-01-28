В Крыму ответили на слова депутата Рады о шансах Киева удержать полуостров

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Крыму отреагировали на слова бывшего представителя президента на полуострове, депутата Рады Сергея Куницына о том, что украинские власти планировали принять меры для предотвращение воссоединения территории с Россией.

По словам зампреда комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, никакие действия украинских властей не смогли бы изменить желания жителей Крыма войти в состав России.

"Я глубоко убежден, что Крым все равно бы вернулся в состав России. Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И, конечно, обратной дороги нет. А все комментарии Куницына сегодня — чистый популизм", — сказал Гемпель в интервью RT.

Выиграть время

Ранее Куницын рассказал, что предлагал руководству страны план по сохранению Крыма в составе Украины в 2014 году.

"Я пришел к (и.о. президента Украины Александру. — Прим. ред.) Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум", — сказал Куницын в эфире канала "112".

По его словам, таким образом можно было выиграть время, так как Крым получал все, кроме суверенитета.

"На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией", — сказал Куницын.

Депутат добавил, что украинские власти "опоздали на неделю", так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.

Дорого заплатите

Несмотря на неоднократные заявления российских властей и жителей Крыма об окончательном решении крымского вопроса, на Украине нередко возникают различные планы по возвращению полуострова в состав страны.

Так, в октябре командир подразделения экстремистской "Украинской добровольческой армии"* Владислав Литвин предложил использовать для этой цели ракетное оружие, а экс-глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош заявил, что "вернуть" Крым Киеву поможет "развал России".

В конце прошлого года украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию "Апостроф" заявил, что Крым в состав Украины можно вернуть с помощью санкций.

По его словам, механизм по возвращению полуострова и самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Украины одинаков.

"Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции", — сказал Грымчак. Он добавил, что Россия "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику".

По словам замминистра, необходимо сделать так, чтобы содержание полуострова стало для Москвы "настолько токсичным", что его возвращение на Украину превратится в " спасение для самой России".

В Крыму заявили, что ни экономические санкции, ни внешнее давление не повлияют на политику России.

Согласно Конституции 1992 года, Республика Крым имела статус государства, входящего в состав Украины, а отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений. Республика осуществляла на своей территории все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегировала Украине. Официальным языком оставался русский. Республика Крым могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

В марте 1995 года Верховная рада отменила конституцию 1992 года, пост президента Крыма упразднили. Позднее был принят закон "О Конституции Автономной Республики Крым", согласно которому полуостров стал автономной республикой в составе Украины.

В марте 2014 года по результатам референдума Крым вошел в состав России. За такое решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Референдум состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

* Экстремистская организация, запрещена в России