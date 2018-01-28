Историки выясняют правду об отношении поляков к евреям в годы войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв — РИА Новости. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

По данным СМИ, пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, принятый в пятницу сеймом (нижней палатой польского парламента), предусматривает до трех лет тюрьмы за использование выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Власти Израиля, включая президента, премьер-министра и руководство МИД, уже выразили несогласие с законопроектом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

В мемориальном комплексе заявили о неприятии нового закона, который вводит уголовную ответственность за попытки обвинить поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении еврейского населения страны.

"Яд ва-Шем" <…> выступает против нового закона, принятого польским парламентом, который чреват сокрытием исторических истин о содействии, которое получали немцы от польского населения во время холокоста", — сказано в заявлении центра.

Центр "продолжит поддерживать исследования, направленные на выявление непростой правды об отношении польского населения к евреям во время холокоста", пообещали историки.

При этом "Яд ва-Шем" согласился с поляками в том, что запрещаемый новым законом термин "польские лагеря смерти" применительно к немецким объектам на оккупированной территории не соответствует исторической правде.