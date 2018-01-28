МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники британской разведки "пришли в ярость" из-за заявлений главы Минобороны страны Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы", пишет газета The Sunday Times со ссылкой на военные источники.

Собеседник издания отметил, что министр мог использовать засекреченную информацию, частично полученную от союзников Великобритании. Разглашение этих данных может подорвать сотрудничество Лондона с партнерами, добавил он.

По оценке другого источника в британской военной разведке, заявления Уильямсона были "дилетантскими". "Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска смерти людей в случае разрушительной атаки на британскую инфраструктуру со стороны России или любой другой враждебно настроенной страны. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями и поднимать панику", — заявил источник.

Ранее Уильямсон в статье для The Daily Telegraph выразил мнение, что "Москва разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного Королевства".

Министерство обороны официально опровергло сообщения о том, что разглашенная Уильямсоном информация была секретной, но подтвердило, что ведомство получило от британского МИД жалобу в связи с "тоном" высказываний министра.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комментируя заявление британского министра, уже заявил, что тот "похоже, утратил понимание границ разумного", а опасения Уильzмсона "достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк".