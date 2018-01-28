МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники британской разведки "пришли в ярость" из-за заявлений главы Минобороны страны Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы", пишет газета The Sunday Times со ссылкой на военные источники.
По оценке другого источника в британской военной разведке, заявления Уильямсона были "дилетантскими". "Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска смерти людей в случае разрушительной атаки на британскую инфраструктуру со стороны России или любой другой враждебно настроенной страны. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями и поднимать панику", — заявил источник.
Министерство обороны официально опровергло сообщения о том, что разглашенная Уильямсоном информация была секретной, но подтвердило, что ведомство получило от британского МИД жалобу в связи с "тоном" высказываний министра.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комментируя заявление британского министра, уже заявил, что тот "похоже, утратил понимание границ разумного", а опасения Уильzмсона "достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк".