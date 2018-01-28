В Индии для экстренной посадки ВВС переоборудуют четыре скоростных трассы

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв — РИА Новости. Власти Индии запустили тендер на переоборудование 5-километровых участков на четырех скоростных шоссе в качестве взлетно-посадочных полос для боевых самолетов, пишет в воскресенье газета Times of India со ссылкой на Национальное управление шоссейных дорог страны (NHAI).
Ожидается, что переоборудование четырех шоссе завершится в течение ближайшего года. Общий объем средств, выделенных правительством на реализацию этого проекта, составляет 1,5 миллиарда рупий (порядка 23,5 миллиона долларов). По данным управления, модификации коснутся автотрасс в штатах Раджастан, Тамилнад и на союзной территории Пудучерри.