Жительница Индии потребовала у бывшего мужа мотоцикл за "мгновенный развод"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв — РИА Новости. Двадцатилетняя жительница индийского города Бхиванди (штат Махараштра) подала иск против бывшего мужа за то, что тот прибег к запрещенной с недавнего времени в стране практике мусульманского развода через "тройной талак", пишет в воскресенье газета Hindustan Times.

Согласно ее данным, оскорбленная женщина требует назначить ей компенсацию в размере 50 тысяч рупий (около 780 долларов) или в виде нового мотоцикла.

Газета сообщает, что пострадавшая вышла замуж в 2016 году, однако спустя полгода после начала семейной жизни получила от супруга письмо, котором он, в соответствии с мусульманской традицией, путем трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") расторг с ней брак без каких-либо формальных процедур.

Пытаясь добиться справедливости, женщина обратилась в полицию, а впоследствии подала иск в суд. Однако в своих претензиях к бывшему мужу за незаконный развод она не ограничилась — потерпевшая утверждает, что неоднократно подвергалась "самому дурному отношению" с его стороны за время супружеской жизни, а также "пыткам" от его родственников. По данным издания, в ближайшее время бывший супруг и члены его семьи будут вызваны в полицию.

"Тройной талак" был признан незаконным по решению Верховного суда Индии в августе прошлого года. Такое решение принято в связи с тем, что практика "мгновенного развода" противоречит главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие граждан.

Во многих исламских странах "тройной талак" также запрещен, а местные богословы ставят под сомнение допустимость "мгновенного развода". Тем не менее до недавнего времени мусульмане Индии активно использовали эту практику. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться стало еще проще. Известны случаи, когда мужья уведомляли своих супруг о разводе через СМС или при помощи других мобильных сервисов.