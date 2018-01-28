РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Президент Израиля заложит камень в основание Музея Холокоста в Греции

12:4328.01.2018
(обновлено: 13:21 28.01.2018)
120211
© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривли. Архивное фотоПрезидент Израиля Реувен Ривли. Архивное фото
© AP Photo / Sebastian Scheiner

АФИНЫ, 28 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Израиля Реувен Ривлин в воскресенье начинает официальный визит в Грецию, в ходе которого он вместе с премьер-министром Алексисом Ципрасом заложит камень на месте строительства Музея Холокоста в Салониках.

У памятника жертвам Холокоста в День Победы на Поклонной горе
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Международный день памяти жертв Холокоста
Ривлин прибудет в Афины во второй половине дня в воскресенье. Официальная часть визита начнется в понедельник, 29 января, с возложения венка к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в центре Афин. Затем Ривлин посетит президентский дворец, где его официально приветствует президент Греции Прокопис Павлопулос и пройдут переговоры глав государств. После этого Ривлин отправится в дворец Максиму – официальную резиденцию председателя правительства, где встретится с премьер-министром Ципрасом.

Вечером в понедельник президент Израиля примет участие в мероприятии, посвященном Дню памяти греческих еврейских мучеников и героев Холокоста в "Театроне" Центра культуры "Греческий мир" в Пирее. Затем президент Греции Павлопулос даст официальный обед в честь своего израильского коллеги.

Во вторник президент Израиля и премьер-министр Греции будут находиться в Салониках, где примут участие в церемонии закладки камня на месте строительства Музея Холокоста. В среду, 31 января, Ривлин будет награжден почетной докторской степенью факультета международных и европейских исследований в Университете Пирея.

Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Израиль призвал Польшу отменить запрет на слова о вине поляков в холокосте
В Греции во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны погибли десятки тысяч евреев. В Салониках, где проживала самая большая еврейская община, 96% евреев – более 46 тысяч – были отправлены в концлагерь Аушвиц. Всего жертвами Холокоста стали около 70 тысяч греческих евреев. МИД Греции в День памяти жертв Холокоста заявил, что это — дань уважения человечества в память о миллионах евреев, истребленных в нацистских концентрационных лагерях, и среди десятки тысяч греческих евреев, жертв немыслимого варварства.

"Греческое государство безоговорочно осуждает все формы антисемитизма и систематически стремится бороться с проявлениями нетерпимости и расизма. В этом контексте непрерывных усилий по установлению исторических несправедливостей против греческой еврейской общины предстоящее начало работ по созданию музея Холокоста в Салониках является важным шагом к институционализации уважения к памяти Холокоста. Присутствие президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Алексиса Ципраса на церемонии открытия подтверждает твердую и твердую приверженность греческого государства ценностям человечества, чтобы никогда более человечество снова не испытало подобных зверств", — говорится в заявлении МИДа.

Премьер-министр Ципрас заявил, что день 27 января напоминание не только о самой темной странице в истории человечества, но и о том, что борьба с нацизмом, фашизмом и идеологиями, которые проповедуют ненависть к человеку, должна быть постоянной.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Валерий Носуля
Насаждение "памяти о холокосте" по всему миру уже конкретно начинает досаждать... Вся планета должна каяться и каяться перед теми, кто развязывал ВМВ2, и теперь пытается предстать жертвой...
13:15
28.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена