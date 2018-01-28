Президент Израиля заложит камень в основание Музея Холокоста в Греции

АФИНЫ, 28 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Израиля Реувен Ривлин в воскресенье начинает официальный визит в Грецию, в ходе которого он вместе с премьер-министром Алексисом Ципрасом заложит камень на месте строительства Музея Холокоста в Салониках.

Ривлин прибудет в Афины во второй половине дня в воскресенье. Официальная часть визита начнется в понедельник, 29 января, с возложения венка к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в центре Афин. Затем Ривлин посетит президентский дворец, где его официально приветствует президент Греции Прокопис Павлопулос и пройдут переговоры глав государств. После этого Ривлин отправится в дворец Максиму – официальную резиденцию председателя правительства, где встретится с премьер-министром Ципрасом.

Вечером в понедельник президент Израиля примет участие в мероприятии, посвященном Дню памяти греческих еврейских мучеников и героев Холокоста в "Театроне" Центра культуры "Греческий мир" в Пирее. Затем президент Греции Павлопулос даст официальный обед в честь своего израильского коллеги.

Во вторник президент Израиля и премьер-министр Греции будут находиться в Салониках, где примут участие в церемонии закладки камня на месте строительства Музея Холокоста. В среду, 31 января, Ривлин будет награжден почетной докторской степенью факультета международных и европейских исследований в Университете Пирея.

В Греции во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны погибли десятки тысяч евреев. В Салониках, где проживала самая большая еврейская община, 96% евреев – более 46 тысяч – были отправлены в концлагерь Аушвиц. Всего жертвами Холокоста стали около 70 тысяч греческих евреев. МИД Греции в День памяти жертв Холокоста заявил, что это — дань уважения человечества в память о миллионах евреев, истребленных в нацистских концентрационных лагерях, и среди десятки тысяч греческих евреев, жертв немыслимого варварства.

"Греческое государство безоговорочно осуждает все формы антисемитизма и систематически стремится бороться с проявлениями нетерпимости и расизма. В этом контексте непрерывных усилий по установлению исторических несправедливостей против греческой еврейской общины предстоящее начало работ по созданию музея Холокоста в Салониках является важным шагом к институционализации уважения к памяти Холокоста. Присутствие президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Алексиса Ципраса на церемонии открытия подтверждает твердую и твердую приверженность греческого государства ценностям человечества, чтобы никогда более человечество снова не испытало подобных зверств", — говорится в заявлении МИДа.

Премьер-министр Ципрас заявил, что день 27 января напоминание не только о самой темной странице в истории человечества, но и о том, что борьба с нацизмом, фашизмом и идеологиями, которые проповедуют ненависть к человеку, должна быть постоянной.